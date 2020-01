Ximena Navarrete luce un maquillaje perfecto, pues sabe exactamente los aspectos de su cara que debe resaltar, como sus cejas, y los puntos en los que debe colocar más luz. Sin embargo, aunque queda muy bella con maquillaje, la actriz y exreina de belleza sorprendió a sus seguidores con un par de fotografías a cara limpia en las que dejó ver un detalle que muy pocos conocían: sus pecas.

©@ximenanr Ximena Navarrete luce muy bella incluso sin maquillaje

La guapa mexicana mostró un cutis perfecto, con una piel bien hidratada que irradia luz. Aunque lo que más llamó la atención fueron las pequeñas marcas que luce tan coqueta. "Lo que pasa después de unos días de sol. Pecas por toda la cara", escribió junto a sus fotografías.

©@ximenanr Las pecas y la perfección de su piel causaron asombro entre sus seguidores

Y es que la jaliciense pasó unos días en la playa, de lo lindo disfrutando de los rayos del sol mientras apreciaba el intenso azul del mar. Unas mini vacaciones que, además de descubrir sus pecas, le sirvió para tener un bronceado espectacular.

"Las pecas que me salen por el sol, desaparecen por lo general en un par de semanas con mi rutina normal de skin care", explicó sobre cómo después de unos días vuleve a mostrar una piel uniforme. "No hago nada del otro mundo para desaparecerlas porque no me causan conflicto, uso protector solar todos los días pero siempre terminan saliendo cuando estoy expuesta al sol", agregó con mucho cariño por sus pecas.

Ximena Navarrete, éxito y fama que le sonríen

La vida de la guapa mexicana cambió por completo en 2010, cuando ganó la corona de Miss Universo. Con el título vinieron viajes por todo el mundo para después probar suerte como actriz en la televisión.