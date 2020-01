©GettyImages Dayanara Torres regresó al reality de Univision y habló con HOLA! USA sobre su vida profesional y su tratamiento contra el cáncer

A Dayanara Torres le restan dos tratamientos más de inmunoterapia y radioterapia, cuyos efectos ha descrito como agotadores. “Hay malestar, dolor de cuerpo, espalda, huesos, hinchazón, dolor muscular, fatiga, etc”, indicó. También aclaró que no recibe quimioterapias y que por ello conserva su cabello.

Sus hijos, su mayor apoyo

Aunque sus hijos son muy jóvenes, Dayanara ha encontrado en ellos el apoyo más grande. Cristian, de 18 años, y Ryan, de 16 son su mayor motivación, pero reconoce que en un punto también teme por ellos. En entrevista con HOLA! USA, la también actriz compartió la forma en la que los chicos la han apoyado en esta etapa, además de expresar sus temores y su regreso a MQBAS. “Yo sé que voy a estar bien, pero llega el momento en que te acuestas en la noche y que piensas en tus hijos y no sabes esa incertidumbre tan fuerte”, confesó.

“Es difícil porque tengo niños que, y están grandes, que se asustan. Mi hijo ahora vive en Nueva York, está en la universidad. Yo sé que se preocupa, me llama casi todos los días y eso me hace sentir bien, también eso me dice que me extraña, y el chiquito todavía en casa y gracias a mi mamá que puedo venir aquí (MQBAS), y mi mama se encarga del chiquito”.