Itatí Cantoral siempre recordará con cariño a Soraya Montenegro, aquella villana adinerada en María la del Barrio, telenovela protagonizada por Thalía. A pesar de se la mala de la historia, Soraya se ganó el corazón del público, tanto que hasta el día actual su risa malévola y frases como "Maldita lisiada" o "¿Qué haces besando a la lisiada?" aún continúan vigentes. Pero hubo un detalle con su personaje que, en aquellos días entre 1995 y 1996 hicieron molestar a Thalía.

En una conmovedora entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió mi Vida, la hija del compositor Roberto Cantoral recordó cómo hizo pruebas para ser la protagonista de la historia. "Me pusieron una peluca negra súper larga y tenía que salir de una paca. Todo un día", explicó sobre el remake de Los Ricos También Lloran, protagonizada por Verónica Castro.

"Iba mi mamá. No sabíamos nada, pero sabíamos que era algo súper importante porque toda la producción y todo un foro me estaba haciendo pruebas. Me ensuciaban el vestido más...", recordó. Sin embargo, al final le dijeron: "No, tú vas a ser la villana. Nada más que te quiero ver con Thalía. Vas a hacer el personaje de Soraya pero mueres en el capítulo 50".