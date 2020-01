El esposo de Ximena Duque debuta como abuelo

De una relación anterior, Jay es padre de Jordan, mientras que Ximena tiene un hijo de Cristian Carabias, quien ya es todo un adolescente de 15 años.

La complicada relación de Jay Adkins y su hija mayor

En un video que Ximena compartió en sus redes hace tiempo, contó que su esposo tiene una relación distante con su hija mayor, pues Jay se convirtió en padre a muy temprana edad y no manejó muy bien esa situación, en aquel entonces. “Él no era el mejor papá cuando tenía 19 años y ella obviamente guarda muchos rencores y nada él ha pedido perdón muchas veces", expresó la actriz.

"Es una situación muy delicada para él el tema de su hija. A él no le importa hablar de eso, pero sé que sí de alguna manera u otra (sí le afecta). A mí por lo menos, cuando me preguntan, simplemente trato de no contestar porque no es tampoco mi problema. Me gustaría tener una relación con ella, pero no es posible”, indicó.

Ahora, parece que las cosas se han suavizado un poco entre Jay y su hija mayor, y el nuevo abuelo no puede esperar más para tener lindas aventuras al lado del pequeño Jett Buck.