Este 2020 nos ha sorprendido de manera muy grata en materia amorosa, ya que muchas personalidades del medio artístico han decidido formalizar sus relaciones de manera oficial. El cantante Ozuna se acaba de sumar a la lista de artistas que van camino al altar, al comprometerse recientemente con su pareja de ocho años y madre de sus hijos, Taína Marie Meléndez. Por medio de un romántico video familiar publicado en sus redes, el reguetonero le ha pedido a su media naranja que se convierta en su esposa.

Loading the player...



El intérprete de Dile que tú me quieres expresó que anhelaba estar casado, pero por motivos laborales nunca pudo oficializar su noviazgo.

“Han sido ya casi ocho años no de matrimonio, pero de noviazgo, en altas y bajas pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando pa’ ellos, construyendo el futuro de ellos [...]”, se le escucha decir a Ozuna en el video junto a su futura esposa y sus dos hijos Sofía y Jacob.

©@ozuna Ozuna le pidió matrimonio a su novia y madre de sus hijos, Taína Meléndez

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme contigo hace rato, pero estaba esperando un momento especial”, expresó el puertorriqueño sosteniendo una copa ante la mirada de su grupo familiar.

Y enfatizó que lo más importante en su vida son su mujer y sus pequeños, ya que los considera el motor de su bienestar en todo sentido. “Trabajo por mis hijos, por mi esposa, que me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y nunca me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”, comentó.