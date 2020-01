Ferdinando Valencia reflexiona sobre el momento que pudo haber cambiado la vida de su familia

El actor no pudo dejar de pensar en lo afortunado que fue luego de no resultar herido a manos de los asaltantes; sin embargo, sintió mucha impotencia al imaginar que, por un poco de dinero, esas personas pudieron haber cambiado la vida de su familia.

©@ferdinandoval Ferdinando tiene dos hijos: Sofía, de una relación previa, y Tadeo, junto a su pareja Brenda Kellerman

"Al exponer mi vida exponen el futuro de mi hijo, de mi hija, de mi familia. La vida por la que se esforzaron mis padres, mi trabajo, el gusto de hacer lo que hago por la gente, de intentar hacer algo en la vida, de tener planes y todo ha sido a base de esfuerzo", expresó.

Ferdinando agregó: "Con el dinero que me robaron, con lo que me quitaron, créanme que no van a solventar nada de sus vidas", agregó con coraje por la situación que vivió.

©@ferdinandoval El actor desea que las cosas cambien para aquellos que creen que es un ideal de vida despojar a otros de sus pertenencias

Pensando en sus asaltantes, continuó: "Yo quiero lo mejor para ustedes, porque a pesar del coraje que tengo de lo que me acaban de hacer, no dejan de darme mucha lástima y tristeza su idea de cómo hay que avanzar en la vida". Ferdinando, aún con la impotencia notoria en su voz, agregó: "No me quitaste la vida que Dios me dio, porque seguro él me cuido porque sabe que tengo que cuidar a otros. Te deseo lo mejor, y lo mejor no es que te sigan saliendo bien las cosas a tu manera".

Tras escuchar su mensaje, Lili Estefan, José Ron, Sebastián Rulli, Ariadne Díaz y otras celebridades que han trabajado con él, le enviaron sus mejores deseos y celebraron que, a pesar de la mala experiencia, estuviera bien y se animara a enviar un mensaje tan importante.