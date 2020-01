Para Dayanara Torres, este 2020 pinta para ser un gran año, pues marca su regreso a Mira Quién Baila All Stars (MQBAS) y en marzo, terminará con su tratamiento contra el cáncer. En entrevista exclusiva con HOLA! USA, la modelo de origen puertorriqueño abrió su corazón y habló sobre lo importante que ha sido para ella su participación en el programa de Univision, además de compartir algunos detalles sobre su recuperación y cómo es que sus hijos y su madre la han apoyado.

©@miraquienbaila Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquín en la primera emisión de la nueva temporada de MQBASn

“(Estoy) feliz, estaba deseosa de que el año ya terminara porque sabía que ya venía Mira Quién Baila y me encanta lo que hago”, expresó. “Primero, el programa para mi significa tanto para mí, me abrió tantas puertas, me sacó como quien dice de estar oculta en una cuevita con mis hijos y me lancé y no he parado desde ese momento, le debo mucho a MQB”.

En sus propias palabras, el reality de Univision fue un renacer. “MQB fue un despertar y de ahí siguen apareciendo contratos y cosas de trabajo”. En medio de este despertar profesional, Dayanara recibió una de las peores noticias de su vida: su diagnóstico de cáncer. “De repente llega la noticia de que tengo cáncer y que tengo que estar en tratamiento. Todavía sigo en tratamiento, termino gracias a Dios en marzo, con muchos deseos de que todo salga negativo en las últimas tres pruebas”.

©@dayanarapr Dayanara Torres compartió que su tratamiento concluye en marzo

Y como cualquier madre, una de las cosas que más le quitan el sueño son sus hijos. Dayanara, de 45 años, tiene dos chicos en casa, Cristian, de 18 años, y Ryan, de 16. Los adolescentes son fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada de 2000 a 2004.

“Yo sé que voy a estar bien, pero llega el momento en que te acuestas en la noche y que piensas en tus hijos y no sabes esa incertidumbre tan fuerte”, confesó.