Luego de que surgieran los reportes sobre las modificaciones en el caso de Pablo Lyle, el abogado defensor del actor, Philip Reizenstein, dio una entrevista en la que explicó exactamente lo que sucedería el próximo 15 de enero, fecha en la que Pablo regresará a la Corte de Miami. Reizenstein aclaró que ese día no se le dictará sentencia a su cliente, como se había dicho en los medios de comunicación.

©GettyImages El abogado indicó que el actor no recibirá su sentencia el 15 de enero como se había dicho

El litigante explicó al portal Infobae México que Lyle no recibirá su sentencia ese día, pues todavía no se define su situación legal. “No habrá una sentencia ya que no ha sido condenado por ningún delito”, mencionó.

Reizenstein también explicó el cambio de juez en el caso, lo cual corresponde a los lineamientos que rigen la Corte. “Alan Fine ya no estará a cargo del caso pues ha sido rotado a la división civil debido a que los jueces se cambian cada enero, así que no es una situación que tenga directamente que ver con el caso de Pablo. Dejó miles de casos”, explicó el defensor.

©NBC Miami La defensa de Pablo Lyle argumentó que él había respondido de esa forma hacia Juan Ricardo Hernández en defensa propia, pero el argumento fue desechado

El abogado señaló que el próximo lunes el equipo defensor de Lyle se reportará ante la nueva juez, la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos, a quien presentarán el caso. “Nada más pasará este mes, hay veces en las que el sistema se alenta bastante y no pasa mucho en algún tiempo y esa es la situación en la que nos encontramos ahora”, indicó Reizenstein.

“Le explicamos (a la jueza) qué es lo que ha pasado con el caso y ya, tomará 30 segundos. Pablo podría estar presente, pero porque queremos que la juez lo conozca. Se tardará más tiempo en encontrar un lugar de estacionamiento, de lo que tardará en la corte”, detalló.

Lo que sucedió aquel 31 de marzo