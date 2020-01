Adamari López tiene el corazón roto al ver a la gente de Guánica, en Puerto Rico, sufrir tras el terremoto que causó daños irreparables hace unos días. Siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite, la presentadora de Un Nuevo Día brindó su apoyo en estos momentos tan difíciles, en los que los pequeños la conmovieron casi hasta las lágrimas por la situación que atraviesan. Y una bebé en especial la conmovió al grado de querer llevársela a casa con ella.

"Se llama Alaïa, también como mi hija y es la más pequeña de cuatro hermanitos", dijo desde uno de los refugios. "Si para un adulto es difícil estar en una situación como esta, imagínense cómo será también con sus pequeñitos", dijo mientras tenía entre sus brazos a la bebé de un mes y medio.

©@unnuevodia Adamari López quedó conmovida al ver a los pequeños que se encuentran en los refugios en Puerto Rico

Enternecida con la niña, confesó: "Me la quisiera llevar para mi casa". Aunque de inmediato contó quién se oponía a su plan. "El hermanito me dijo que negativo, que no me la puedo llevar", dijo con una sonrisa.

Adamari López, impactada con la tragedia