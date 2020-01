No se arrepiente de nada

A pesar de la ruptura entre Aracely y Luis Miguel, la protagonista de La Patrona no se arrepiente de absolutamente nada de lo vivido con él ya que producto de esa relación nacieron lo más preciado de su vida: sus hijos.

“No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no pudo pedir más”, dijo la también cantante quien también dejó en claro que no necesita el dinero del padre de sus hijos.