Los fans de Alejandra Guzmán se llevaron un susto al enterarse que la cantante había tenido que ser intervenida quirúrgicamente en calidad de emergencia. El sábado pasado la Reina de Corazones fue ingresada al hospital por problemas derivados de cirugías estéticas anteriores, una intervención de la que se recupera favorablemente, pero que la hizo cancelar uno de sus conciertos en Guanajuato, México.

©GettyImages Alejandra Guzmán preocupó a sus fans luego de que se confirmara que tuvo que pasar por el quirófano en caracter urgente

En una entrevista telefónica con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca), la cantante confirmó su paso por el quirófano el sábado pasado. "Me operaron el 4, salí el 5 y hoy fui al hospital para que me checaran y todo va bien", dijo de viva voz la ex coach de La Voz...

La hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal se escuchaba bastante animada, tan alegre como siempre y dispuesta a contar su experiencia reciente. "Tengo un drenaje y me lo quitan en cuanto deje de salir sangre", aseguró en su llamada telefónica, en la que también participó su papá.

©@laguzmanmx La cantante se recupera favorablemente de la cirugía de emergencia a la que fue sometida en días anteriores

"Estoy muy bien, ya reconozco este síntoma y cuando hay una reacción prefiero actuar rápido", dijo sobre los efectos secundarios de las cirugías estéticas mal realizadas que tuvo en el pasado. A causa de ello, la cantante se vio forzada a cancelar una de sus presentaciones, pero se está cuidando mucho para volver a los escenarios el próximo 8 de febrero, tan sólo un día antes de su cumpleaños número 52.

Alejandra Guzmán, siempre con el apoyo y cariño de sus fans

Antes de ofrecer su entrevista, los representantes de Alejandra Guzmán confirmaron que había pasado por el quirófano de carácter urgente y bajo anestesia general. Por medio de un comunicado, explicaron que la cantante había tenido un problema en la cadera izquierda.