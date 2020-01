El mundo conoce a detalle las vidas de las chicas Kardashian - Jenner, cada uno de sus movimientos hoy es captado por los paparazzi, por las cámaras del reality Keeping Up with the Kardashian o bien por ellas mismas al publicarlo en las redes sociales. Pero hay detalles de los días previos al show que pocos conocen y que cuando ellas los revelan enternecen a sus seguidores. Así lo demostró Kendall Jenner, quien encontró un tierno video de cuando era apenas una niña, que jugaba en casa con su hermanita Kylie, al cuidado de su hermana mayor, Khloé.

"Kylie estaba almorzando y no la estaba cuidando muy bien", dijo sonriente Khloé, quien estaba a cargo de sus hermanitas en aquel entonces. "Le di un poco de yogurt y lo tiró por todos lados y ahora le estamos dando un baño", agregó.

©@kyliejenner Kylie siempre ha hecho eco de lo mucho que Khloé estuvo junto a ella cuando era pequeña

Caitlyn Jenner, entonces conocida como Bruce, grabó el bello momento de sus hijas, felices por bañar a la más pequeña en el fregadero en lugar del baño de su hogar. "Aquí porque me dio flojera subir las escaleras", expresó KoKo sobre por qué bañó a su hermanita en la cocina en un día de 1998.

Kylie y Kendall estaban muy risueñas ante la cámara de papá, aunque por momentos la dueña de Kylie Cosmetics parecía llorar pidiendo a Bruce que la sacara de ahí. Ese momento quedó grabado en video, y ahora es uno de los favoritos de las chicas Jenner, incluso de sus propias hermanas, Kim y Kourtney Kardashian.