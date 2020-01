El próximo 15 de enero, Pablo Lyle se presentará se presentará en la Corte de Miami para conocer si la justicia estadounidense lo declarará culpable o inocente por el delito de homicidio involuntario, luego de que el pasado 31 de marzo se viera involucrado en un altercado vial que derivó en el fallecimiento del señor Juan Ricardo Hernández. De acuerdo con los últimos reportes, el procedimiento legal del actor ha sufrido un cambio, el cual podría representar una nueva oportunidad de presentar de nueva cuenta el argumento de defensa propia, el cual fue negado por el juez Alan S. Fine.

©GettyImages El pasado 31 de marzo Pablo Lyle se vio involucrado en un incidente vial, que derivó en la muerte del señor Juan Ricardo Hernández

De acuerdo con la abogada Sandra Hoyos, quien ha seguido el caso de Pablo Lyle desde el primer día, se decidió cambiar al juez Alan S. Fine por Marlene Fernández -Karavetsos, una jueza de origen latino. Debido a esta modificación, la defensa de Lyle podrá volver a presentar el recurso de defensa propia. “El juez, que fue el juez que escucho la defensa de que Pablo había actuado en defensa propia, el juez Alan Fine ya no está a cargo del caso”, informó la litigante en un enlace telefónico con el programa De primera mano (Imagen Televisión). “Tenemos una jueza nueva de apellido Fernández Karavetos, ella será la jueza encargada de determinar el futuro de Pablo Lyle”, agregó.

Hoyos no precisó la ascendencia de la nueva jueza del caso, pero sí explicó que esto podría dar un giro a la situación legal de Pablo Lyle. “Es de origen latino, obviamente por el apellido Fernández. Lo que sabemos es que a Pablo Lyle le darán otra oportunidad para discutir el mismo tema delante de un juzgado, que va a ser el tema de que esto fue en defensa propia”.

©NBC Miami La defensa del actor podrá argumentar de nueva cuenta la defensa propia

“Recordemos que no es el mismo juez que le negó la defensa la primera vez y ahorita, esta defensa se va a presentar al frente de un jurado que va a ser escogido por los abogados de ambas partes, la Fiscalía y los abogados de Pablo Lyle”, añadió la abogada.

Sandra Hoyos también habló en el enlace sobre la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre de 73 años al que Pablo Lyle golpeó en el rostro, y que días después falleció por “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”, de acuerdo con el reporte forense. La licenciada dijo que hasta el momento no se han manifestado. “No se ha sabido nada, al menos no en Miami, en Estados Unidos. Incluso, si se mira el registro de la corte, no ha tenido ninguna actividad desde el 17 de diciembre de 2019”

Los panoramas que podría enfrentar Pablo Lyle