Avril Lavigne también se suma al apoyo para Justin Bieber

Así como Thalía, otras celebridades se enfrentaron a la enfermedad de Lyme sin saber exactamente lo que les sucedía. Una de ellas es Avril Lavigne, quien empatizó con el canadiense sobre lo difícil que ha sido para él sobrevivir con esta enfermedad, tal como le sucedió a ella hace un par de años.

©@avrillavigne Hace unos años, Avril Lavigne confesó a sus fans que estuvo al borde de la muerte sin saber lo que le sucedía, hasta que fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme

"Hoy Justin Bieber compartió que tiene la enfermedad de Lyme. ¡Hay tantas personas que padecen esta enfermedad debilitante!", escribió la cantante junto a un par de imágenes con los síntomas a los que la gente debe estar alerta. "Es una enfermedad que se encuentra en los 50 estados y en todos los países del mundo, excepto la Antártica", explicó. Para ella fue vital escribir un álbum que la ayudó a expresarse, y desde entonces creó una fundación para concientizar a la población sobre ello, además de recaudar fondos para investigaciones científicas.

©@justinbieber Ashley Olsen y Shania Twain también lucharon contra la enfermedad de Lyme, tal como Justin Bieber

"Mientras muchas personas decían que Justin Bieber se ve terrible, usa metanfetamina, etc., no se dieron cuenta de que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme, no solo eso, sino que también tenía un caso grave de mono crónico que afectaba mi función cerebral, energía y salud en general", reveló Justin este miércoles luego de que la noticia saliera a la luz. Ahora el cantante se muestra mucho más animado y dispuesto a seguir con sus planes profesionales y personales junto a su esposa Hailey Baldwin.