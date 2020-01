Para Carlos Ponce, el 2019 sí que fue un gran año. El actor de origen puertorriqueño tuvo varios aciertos profesionales, entre ellos, su participación en la segunda temporada de La Doña (Telemundo), proyecto que se estrenará la próxima semana y en el que compartió créditos con Aracely Arámbula. Tras meses de arduo trabajo, en unos días lo veremos en la pantalla chica en un personaje que se enfrenta a sí mismo en mundo de injusticias.

Pero no solo en lo profesional el 2019 fue un gran año, pues a nivel personal Carlos Ponce encontró a la mujer de su vida en Karina Banda. La pareja se comprometió justo el 31 de diciembre del 2019, con una propuesta de lo más emocionante y original.

En exclusiva para HOLA! USA, el actor compartió su sentir sobre el inicio de un nuevo año, además de darnos un adelanto de cómo lo veremos en la segunda temporada de La Doña.

©@aracelyarambula Compañeros de set: Aracely Arámbula y Carlos Ponce juntos en la segunda temporada de La Doñan

HOLA! USA: ¿Cómo vamos empezando este 2020?

Carlos Ponce: “Hay muchas noticias, muchas cosas pasando. Yo despedí la década con mucho trabajo, muy bien. Y despedí el año con mi familia, con mis niños, con toda la gente que quiero, entonces arranco con mucha energía. Si están pasando tantas cosas que de momento nos sacan de onda, yo soy muy optimista, lo de Puerto rico, lo de Irán, hay cosas que te sacan un poquito, yo siento que va a ser un bueno año”.

“Estoy muy contento con todo lo que viene por ahí sobre todo porque arrancamos la próxima semana con esta segunda temporada de La Doña que viene muy bien, muy fuerte y con grandes, grandes actores”.

¿Nos podrías dar un adelanto de tu personaje en La Doña?

“Mi personaje es un tipo que tiene todas las mejores intenciones, pero eso no significa que haga las cosas bien. Se equivoca un poco, se deja guiar por el instinto y por la pasión. Él está cansado de hacer las cosas bien y que salgan mal y que llegue gente que puedan manejar las leyes a su antojo, cuando él lo ha estado haciendo perfecto, un tipo muy recto y perfecto dentro de su oficio, entonces se cansa un poquito de eso”.

“Esta es la temporada donde se ve a ese personaje, peleando, luchando contra sí mismo y contra un mundo relativamente corrupto donde se encuentra con gente buena y no tan buena y tiene que tomar decisiones que no están a la altura de las expectativas que él tenía para sí mismo”.

©GettyImages Carlos Ponce compartió que está en una de sus mejores etapas

Tu personaje es alguien que ha intentado hacer las cosas bien pero que no se le dan, ¿este personaje se asemeja con tu personalidad, o con tu carrera con cosas que no te han salido por algún motivo?

“Hay una óptica sobre quien soy yo y hay una realidad. Yo siento que mi vida entera, mi vida profesional, ha tenido su razón de ser, su propósito y ha sido guiada por Dios porque yo soy muy creyente de Dios. Y sé que las cosas que se me han caído, los proyectos que no fueron para mí no fueron para mí por alguna razón”.

“En mi vida personal, todo lo que ha pasado, yo tengo un cariño, una armonía, en general... Tengo a todos los miembros de mi familia cercana saludables, tengo una reacción hermosa con la madre de mis hijos. Yo no puedo pedir mas soy una persona que me siento muy completo y no le hago caso a las cosas chiquitas. No me dejo tumbar por algo que es una bobería o que no tiene solución. Soy una persona muy alegre”.