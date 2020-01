En meses pasados, la apariencia de Justin Bieber causó preocupación entre sus fans. Su sonrisa no era la misma y su estilo de vida parecía estar cubierto por una gran sombra de depresión. Mientras algunos explicaban que todo se debía a una recaída de adicciones, otros aseguraban que la estrella no estaba pasando por su mejor momento emocional. Y hay algo de cierto en la segunda suposición. La realidad es que Justin Bieber está muy feliz en su vida como casado, pero hubo un detalle en su salud que no lo ha dejado disfrutar del todo de estos momentos y la razón no es otra más que la enfermedad de Lyme.

©@justinbieber Justin Bieber confirmó que padece de la enfermedad de Lyme, un diagnóstico que tardó meses en ser descubierto

Luego de que la noticia saliera al ojo público por TMZ, el esposo de Hailey Baldwin abrió su corazón para confirmar a sus fans todo el sufrimiento por el que pasó. "Mientras muchas personas decían que Justin Bieber se ve terrible, usa metanfetamina, etc., no se dieron cuenta de que me habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Lyme, no solo eso, sino que también tenía un caso grave de mono crónico que afectaba mi función cerebral, energía y salud en general", explicó en su publicación.

Justin no reveló cómo es que contrajo esta enfermedad, pero a juzgar por el historial de la misma y la experiencia de famosas como Thalía, Avril Lavigne y Ashley Olsen señala que el cantante se contagió por la picadura de una garrapata. "Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube en breve... ¡podrán saber por todo lo que he estado luchando y VENCIENDO!", agregó el intérprete de Yummy.