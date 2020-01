Mientras Adamari desarrolla la cobertura noticiosa para Un Nuevo Día, en Miami la esperan de vuelta su pareja, el coreógrafo Toni Costa y la hija de ambos, Alaïa. El bailarín de origen español envió un mensaje de aliento para la comunidad boricua, además de unas palabras a su prometida: “Dios cuide a todo Puerto Rico hoy y siempre, oremos.... Cariño, te extrañamos mucho en casa, aquí te esperamos”.

Peor que el huracán María

De acuerdo con las declaraciones del alcalde de Guánica, Santos Seda, la crisis que atraviesa el municipio como consecuencia de los sismos que se han registrado en la zona es más grave que la que se dio hace más de dos años, tras el paso del huracán María. “Yo considero esta crisis que nosotros estamos viviendo peor que el huracán María”, expresó durante una conferencia de prensa.

El periódico puertorriqueño El Nuevo Día recogió las declaraciones del alcalde, quien explicó por qué era más devastador el temblor que el huracán: “Un terremoto no avisa, no sabemos por dónde viene, no sabemos cómo va a azotar. Lamentablemente este ha sido (el sismo del arte), en horas de la noche, cerca de la mañana que todavía está oscuro, nos ha cogido durmiendo”.

Hasta el momento, se reportan 28 casas destruidas, 99 residencias con daños y 21 a punto de colapsar. Además, se han identificado comercios destruidos, dos escuelas con severos daños, además del centro de gobierno.