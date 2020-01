Selena Gomez está decidida a cuidar más que nunca de sí misma y seguir con su empoderamiento físico y emocional. En una entrevista con WSJ Magazine para su edición especial Talents & Legends, la cantante de 27 años compartió como se ha enfocado en cuidar de su salud mental y la manera en la que este cambio en su vida ha sido de gran impacto. La intérprete de The Heart Wants What it Wants eligió seguir adelante con su camino hacia la revitalización emocional, tras años de altibajos (algunos de los cuales aparecieron en los medios).

©@selenagomez Selena revela que se siente en su mejor versión cuando era joven, luego de todos los cambios positivos que ha hecho en su vida

En la entrevista, la cantante reveló: “Tenía baja autoestima, y eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que me estaba sucediendo mentalmente. Mis altas eran realmente altas, y mis bajas me podían llevar semanas en poder recuperarme”.

La intérprete de temas como Look At Her Now trabajó con terapeutas por seis años y también buscó ayuda en instalaciones especializadas para poder seguir con su tratamiento. “Descubrí que tengo problemas de salud mental. Y, sinceramente, eso fue un gran alivio. Me di cuenta de que había una manera de obtener ayuda y encontrar personas en las que podía confiar. Tomé el medicamento correcto y mi vida cambió por completo”.