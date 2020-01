Hace unos días, Alicia Machado comentó en las redes sociales que se sentía muy preocupada por la apariencia física de Alexa Dellanos, hija de la periodista Myrka Dellanos. Y es que la joven es popular en la esfera virtual por las sensuales fotografías que publica con muy poquita ropa y que deja al descubierto su exuberante figura. Al parecer, Alexa se ha sometido a varios retoques estéticos para mejor su cuerpo y ese detalle no termina de convencer mucho a la exMiss Universo, quien por medio de un mensaje expresó su punto de vista al respecto.

“Pobre muchacha, en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno en el que se convertirá, ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias con todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que la belleza se esta desfigurando me da miedo. Que Dios la bendiga!”, comentó al pie de una reciente foto publicada por Alexa en la que viste un bikini.

Tras el intercambio de opiniones, Alicia acudió al programa matutino Despierta América(Univision) y tuvo un debate acalorado con el panel del segmento Sin Rollo. Luego de muchas explicaciones, la venezolana se dirigió a Alexa y aclaró que nunca fue su intención ofenderla, sino de prevenirla sobre los peligros que pueden traer las cirugías plásticas con el paso de los años.

“Yo llevo seis operaciones de seno [...] le ofrezco una disculpa pública a Alexa si se sintió ofendida, pero bueno, con todo mi amor de madre, porque también la conocí siendo una niña muy linda y todos la queremos, por el respeto y cariño que le tenemos siempre a su mamá”, recalcó.