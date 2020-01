Loading the player...

"Ayuda please... se nos perdió nuestro perro en el área de Woodland Hills C.A. Please si alguien lo ha visto mándenme un DM", escribió la también actriz sobre la emergencia canina que tenía en casa. "Tengo a un hijo llorando en Los Ángeles y desde acá no puedo hacer nada. Responde al nombre de Aquiles", explicó. Su mensaje resultó de mucha ayuda, pues en sólo minutos una de sus seguidoras le informó sobre el paradero de su perro.

©@alejandraespinoza La familia de Alejandra Espinoza no sería lo mismo sin sus mascotas

Aquiles no es el único perro que es parte de la familia de Alejandra Espinoza. Amaia también tiene mucho cariño y, por supuesto, Matteo no estaría feliz si uno de ellos no estuviera en su vida.