“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, puntualizó la cantante. "Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hacen crecer”, agregó.

Tras estas fuertes palabras, Danna recibió el apoyo de los otros jueces del reality show. Al final del programa, Gibrán Gutiérrez fue eliminado y salió de La Academia.

El mensaje de Danna Paola

En sus redes sociales, la actriz habló sobre el respeto que ella y todas las personas merecen. “Lo que sucedió esta noche en La Academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en la cual yo hubiera recibido una falta de respeto, no por ser mujer ¿eh?, yo creo que cualquier persona merece respeto”.

“Hablar mal de cualquier persona a sus espaldas es algo que no está cool, no está bien”, señaló la intérprete. “Yo cuando me enteré de esto dije: ‘Ni le voy a hacer caso’, porque yo también en algún momento me he expresado así de alguien, me he expresado así de alguien que de verdad no me caen bien, porque son palabras que uno por joven diría o se expresaría”.

“Utilizamos groserías para expresarnos, en México se utiliza muchísimo pero no en un programa donde estás siendo grabado 24/7, hacia un crítico que todos los domingos te está dando una opinión de tu trabajo de tu crecimiento como artista”, indicó. “Al final, como mujer, como crítico, como una persona me considero una artista completa, merezco un respeto”, puntualizó.