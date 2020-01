Quizá muchos no lo recuerden o ni siquiera estén enterados de que en la década de los noventa –mucho antes de Marc Anthony o Alex Rodriguez—Jennifer Lopez tuvo un admirador secreto: se trata del actor Wesley Snipes. Por azahares del destino, ambos coincidieron en la 77ª entrega de los Golden Globes y este hecho nos hizo viajar al pasado y revivir aquel amor platónico entre el protagonista de Blade y la ‘Diva del Bronx’.

©GettyImages El actor originario de Orlando, Florida, conoció a JLo en los noventas

Aunque no fueron fotografiados juntos, puede que JLo y Wesley se encontraran en el backstage del evento, ya que ambos fueron presentadores de la gala. El actor de 57 años presentó, junto con Da'Vine Joy Randolph, la película Dolemite is My Name, en la cual ambos participaron. Dicho filme obtuvo dos nominaciones en los Golden Globes como Mejor Actor Comedia o Musical y Mejor Película - Comedia o Musical.

©GettyImages Jennifer Lopez y Wesley Snipes en una gala en enero de 1995

Luego de que Wesley terminara su participación en los Golden Globes al lado de Da’Vine Joy, Jennifer Lopez salió al escenario con Paul Rudd para presentar la categoría de Mejor Banda Sonora Original y otorgar el premio a la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir (Joker).