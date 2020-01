Pitt no la tuvo nada fácil, pues compitió contra Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman) y Joe Pesci (The Irishman).

El emotivo discurso de Brad siguió con los agradecimientos al director Quentin Tarantino y a su colega, Leonardo DiCaprio. “Antes de The Revenant, solía ver año tras año que sus compañeros de reparto aceptaran premios, se levantaran y le agradecieran profundamente. Sé por qué es una estrella, es un caballero. No estaría aquí sin ti, hombre”, dijo haciendo referencia a su compañero, Leonardo DiCaprio. “Yo hubiese compartido la tabla”, bromeó sobre la escena en la que Leonardo DiCaprio, en su papel de Jack en Titanic, pierde la vida.

“Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo”, agregó el actor, ocasionando las carcajadas del público.

El actor cerró su discurso pidiendo a todos que, si veían a alguien en necesidad, que lo ayudaran. “Si mañana tienen la oportunidad de ayudar a alguien, háganlo. Lo puede estar necesitando”.

Las dulces palabras de Brad a Jennifer, ‘su amiga’

Previo a la ceremonia, Pitt y Aniston, desfilaron por separado sobre la red carpet. Algunos medios los entrevistaron y como era de esperarse, les preguntaron acerca de un posible reencuentro, a lo que él respondió: “Me encontraré con Jen, es una buena amiga”, dijo a Entertainment Tonight.

Tras una noche de emociones en los Golden Globes, Brad y Jennifer acudieron a la fiesta organizada por la agencia CAA en el Sunset Tower Hotel. Aunque acudieron al mismo evento en West Hollywood, se sabe que cada uno celebró por separado y de acuerdo con una fuente de E! News, Brad se fue temprano de la fiesta.