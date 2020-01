Aunque JLo no se llevó a casa la estatua de oro, eso no impidió que la futura esposa de A-Rod no se subiera al escenario, ya que fue presentadora junto a Paul Rudd para la categoría Mejor Banda Sonora Original y Actor de Reparto en Película. ¡No hay duda de que Jennifer sigue siendo una ganadora a los ojos de su amor y sus admiradores!