El productor detalló que el casting para elegir a la actriz que haría el papel de Selena se llevó a cabo en varios lugares y que predominó la experiencia actoral sobre el parecido físico con la intérprete de Como la flor.

“Tuvimos casting en seis ciudades; a mí me había gustado para el personaje una chica que salió del casting de Miami. Ella, físicamente, se parecía mucho a Selena, pero no tenía experiencia en la actuación”, expresó.

Tras una ardua búsqueda, Christian –quien da vida al personaje de ‘Rosita’ en The Walking Dead—fue la elegida. “(Para la serie) todos coincidimos que ella (Serratos) era la mejor, nos gustaba más”.

Sorprendentemente, Quintanilla agregó que, Jennifer Lopez tampoco destacó por tener un gran parecido con su hija, pero que al final, la película Selena (1997) fue todo un éxito. “Ella (Jennifer Lopez) fue la última en hacerla (la prueba), y a mí me sacaron y me dijeron: 'Señor Quintanilla, ella no se parece a Selena, pero con maquillaje y ropa la vamos a hacer que se parezca’”, añadió.

Así cambió la vida de JLo tras convertirse en Selena

Cuando Jennifer Lopez interpretó a Selena Quintanilla, tenía 27 años y su carrera apenas despegaba. El filme, dirigido por Gregory Nava, se convirtió en todo un éxito; con un presupuesto de $20 millones de dólares, recaudó más de $65 millones en Estados Unidos.

Además de eso, Jennifer se convirtió en la primera actriz de origen latino en ganar un millón de dólares y fue nominada como Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Golden Globes de 1998.