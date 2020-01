Wilmer Valderrama inició el año decidido, contento y muy enamorado, pues tan sólo seis meses de haber empezado a salir con la modelo Amanda Pacheco, le hizo la gran pregunta y le propuso matrimonio. La noticia fue toda una sorpresa para los fans del actor de That 70's Show, pero no tan buena para los de su ex, Demi Lovato, quienes soñaban con un reencuentro de la pareja que estuvo junta por seis años hasta 2016. Sin embargo, Demi tiene su propia opinión al ver a su exnovio decidido a pasar por el altar.

©wilmervalderrama Wilmer Valderrama y Amanda Pacheco se comprometieron a la orilla del mar en California

Para Demi, saber que su ex está feliz la llena de alegría, según reporta E! News. "Ella está feliz, si Wilmer está feliz", dijo un allegado a la intérprete de Sorry Not Sorry. "Ella le desea lo mejor en la vida y está contenta de que haya encontrado el amor", asegura el sitio.