‘2020 Tip challenge’, el nuevo reto viral para dejar buenas propinas

La creatividad de la gente no tiene límites y es bienvenida en la medida que genere un impacto positivo en la sociedad. Al empezar este nuevo año, se ha puesto de moda un nuevo reto solidario dirigido a las personas que trabajan en el mundo de la hostelería y tiene como nombre “2020 Tip Challenge” (reto de la propina 2020). Consiste en dejar una propina cuya cifra contenga el número de este año, es decir, el 2020 y puede servir con tan solo dejar 20 céntimos, 20 dólares o 20 dólares con 20 centavos. Obviamente, mientras mayor sea la cantidad, más valor tendrá el reto.

©Istock ‘2020 Tip Challenge’ es el nuevo reto viral de este año

Las historias de éxito con este nuevo challenge ya se empezaron a viralizar, como por ejemplo la que acaba de protagonizar Donnie Wahlberg, el recordado integrante del grupo ochentero New Kids On The Block, quien empezó el año nuevo con buen karma al dejar una propina de 2 mil dólares a un mesero de IHOP, en Illinois.

©GettyImages El actor Donnie Wahlberg dejó una generosa propina de 2 mil dólares

Sin embargo, no es la primera vez que el también actor tiene este tipo de gestos caritativos, ya que en 2017 Wahlberg sorprendió a un grupo de meseros con 2 mil dólares y al mes siguiente dejó otros 500 dólares como plus en otro restaurante.

©@Jenny McC-Wahlberg El ex ‘New Kids On The Block’ se unió al reto viral

Asimismo, una mesera en Michigan llamada Daniela Franzoni, recibió 2020 dólares de propina por parte de una pareja que solo había gastado 23 dólares en su comida. “Feliz año nuevo”, decía la nota dejada por la anónima pareja en la cuenta.

©Twitter Una mesera de Michigan también recibió la suma de 2020 como propina

Como era de esperarse, el acto generoso de los comensales corrió como la pólvora en redes sociales y aunque son muy pocas las personas que tienen este tipo de consideración hacia los prestadores de servicios, el reto anima a que se seamos más empáticos entre nosotros, ¿te animas a hacerlo?