Wilmer Valderrama ya está comenzando el 2020 de la mejor manera. Este miércoles, la estrella de That ‘70s Show le propuso matrimonio a su novia Amanda Pacheco en la playa La Jolla, California. Tras ocho meses de noviazgo con la modelo, Wilmer se arrodilló y lanzó la tradicional pregunta. El galán colombiano-venezolano compartió la emocionante noticia con sus casi 2 millones de seguidores por medio de una fotografía con el siguiente mensaje: "Ahora, somos solo nosotros".



©wilmervalderrama Wilmer Valderrama le propuso matrimonio a su novia el 1 de enero de 2020

Los primeros rumores de un posible romance entre Wilmer y Amanda surgieron en abril de 2019, cuando fueron vistos comprando juntos en Los Ángeles. Los tortolitos hicieron oficial su relación en junio de ese año, después de publicar una serie de fotos de su viaje a Japón.

Si bien es cierto que ahora Wilmer está oficialmente fuera del mercado (lo siento, damas), en el pasado mantuvo una relación de seis años con Demi Lovato. Demi y el actor comenzaron a salir en 2010, después de reunirse en la casa de Wilmer durante una sesión de fotos para Voto Latino.



"Cuando conocí a Wilmer tenía 29 años. Lo conocí el 11 de enero de 2010. Fue en una sesión de PSA en su casa para los formularios del censo de 2010", recordó la cantante de Skyscrapper en su documental, Simply Complicated. "Para ser honesta, solo lo hice porque sabía que se haría en su casa y pensaba que era muy lindo. Realmente, no le presté mucha atención a los formularios del censo. Pero cuando lo conocí y lo vi por primera vez, me estaba preparando en peinado y maquillaje. Vino, se sentó y yo me dije a mí misma: 'Amo a este hombre y tengo que estar con él’”. Lamentablemente, en junio de 2016, ambos terminaron su relación, convirtiéndose en uno de los mayores desamores de Hollywood.



En el pasado, a Wilmer también se le ha relacionado con Mandy Moore y Lindsay Lohan. ¡Felicitaciones a la feliz pareja!