Sherlyn, emocionada con la llegada de su primer bebé

La actriz está cerca de la semana 20 de su embarazo, el cual fue de lo más tranquilo en sus inicios y no le causó ninguno de los típicos malestares como mareos o náuseas. Además, contó a sus fans a través de una serie de preguntas y respuestas en las redes sociales, que no ha subido mucho de peso.

©@sherlyny Sherlyn aún no sabe si tendrá niño o niña, aunque ha practicado su papel maternal con su sobrino Diego

"Llevo como dos kilos y medio arriba (5.5 libras, aproximadamente). La verdad es que yo nunca me fijo en el peso pero ahora sí porque me dijeron que lo correcto es subir entre 9 y 11 kilos (19 a 24 libras), y un especialista en fitness me está llevando la alimentación", contó con una gran sonrisa para sus fans.