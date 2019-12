Natti Natasha celebró una de las Navidades más especiales con un espectacular regalo. La cantante compartió en sus redes sociales una fotografía de su lujoso regalo, el cual se trata de un vehículo de lujo Alfa Romeo. La cantante publicó en su perfil –donde tiene más de 20 millones de seguidores—dos fotografías en las que aparece presumiendo su regalo y se mostró con una gran sonrisa, pues el automóvil es producto del esfuerzo que ha llevado a cabo desde que empezó en la industria de la música.

©@nattinatasha La cantante dominicana presumió su nuevo vehículo

La intérprete de temas como No lo trates recibió como regale de Navidad un Alfa Romeo modelo Giulia Quadrifoglio color blanco de último modelo. “Brum Brum Brum lo que me trajo Santa Claus, ¡gracias!”, escribió Natti. La cantante tenía un look de lo más festivo con una simpática diadema con unos caramelos navideños y unas gafas oscuras. Sus fanáticos celebraron el regalo con el que la cantante se consintió en esta Navidad y la felicitaron por su éxito.

Y es que este 2019 fue un año lleno de triunfos para la joven de origen dominicano, pues en la edición de este año de Premio Lo Nuestro conquistó las categorías de Canción del Año y Colaboración del Año del género urbano con Sin pijama.

©@nattinatasha La cantante de 33 años parecía como una niña con juguete nuevo

Por si fuera poco, en los Premios Billboard de la Música Latina como Artista del Año, Femenino.