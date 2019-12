Justin Bieber sí que ha pasado tiempo de calidad con los suyos en las últimas fechas. Para consentir a su hermanito menor, el intérprete lo llevó a un partido de hockey y le cumplió el gran sueño de conocer a grandes estrellas del equipo de los Toronto Maple Leafs. El pequeño Jaxon la pasó de maravilla con su hermano mayor, y es tal la admiración que siente por él que ¡tienen el mismo tono de cabello! Ambos lucen un rubio platinado y su gran parecido es increíble.

©@justinbieber ¡Noche de chicos! Justin y su hermano con las estrellas del Toronto Maple Leafs

El intérprete de What do you mean? presentó a su hermano con los jugadores Mitch Marner, Tyson Barrie y Auston Matthews. A través de sus redes sociales, Justin compartió varias imágenes de su ‘noche de chicos’ al lado del pequeño Jaxon, al cual es muy unido.

©@justinbieber Como buen canadiense, Justin disfruta del hockey

En las fotos que el intérprete compartió, se aprecia a Justin vistiendo un jersey del equipo de Toronto y en todo momento se dejó ver de lo más cariñoso con su hermanito. Justin acompañó la foto con una descripción que decía: “The boys (Los chicos)”.