Después de su trabajo juntos

Amores Verdaderos fue la versión mexicana de Amor en custodia (Argentina), en la que Eiza González interpretó a la caprichosa Nikki, mientras que Sebastián dio vida a un apuesto guardaespaldas Francisco Guzmán Trejo.

Esta no es la primera vez que Eiza y Sebastián se reúnen; en otras ocasiones los amigos se han reencontrado y han celebrado sus triunfos. Después de Amores Verdaderos, la joven actriz se mudó a Estados Unidos y ha trabajado en películas como From Dusk Till Down, Baby Driver, Alitta: Battle Angel, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, entre otras.

En tanto, Sebastián Rulli ha alcanzado el éxito con producciones como Papá a toda madre, Tres veces Ana, Lo que la vida me robó y El último dragón.