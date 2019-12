Sherlyn muestra su pancita de embarazada por primera vez

Desde que hiciera el anuncio oficial de su sorpresivo embarazo a comienzos de diciembre por medio de nuestra revista hermana ¡HOLA! México, Sherlyn celebra por todo lo alto esta nueva y ansiada etapa de su vida. Y es que, con motivo de las navidades, la actriz presumió su mejor regalo con una tierna foto en sus redes en la que muestra por primera vez su incipiente pancita. La futura mamá compartió con sus seguidores uno de sus momentos más íntimos plena de felicidad con un mensaje que refleja su gran dicha.

©@sherlyny Con esta tierna foto, Sherlyn presumió su hermosa pancita de tres meses

“Esta navidad mi vida cambió, me siento tan agradecida con Dios, con la vida y con ustedes por todo el amor que me dan a mí y #nuestrobebé les deseo puras cosas bonitas para estas fechas abrazados de la gente que aman, los quiero con todo mi amor que ahora cuenta por dos”, escribió emocionada.

Sherlyn anunció que logró su cometido por medio de inseminación artificial y desde entonces ha ido compartiendo de a pocos parte de su proceso de gestación que es†á viviendo de manera muy especial.

©@sherlyny La actriz mexicana compartió la noticia de su embarazo con todos sus seguidores

La también cantante de 34 años, que va por el tercer mes de embarazo, luce un look navideño en la postal y no puede ocultar más su dicha la cual celebró con su amplia legión de fans quienes no dudaron en aplaudir su decisión de convertirse en madre soltera gracias a los avances de la medicina.

Asimismo, varias de sus amigas del medio han celebrado su valiente opción maternal con calurosos mensajes, entre ellas Clarissa Molina, Geraldine Bazán y Maite Perroni; a propósito, ésta última acaba de anunciar su compromiso.

©@sherlyny Sherlyn detalló a nuestra revista hermana de México su gran felicidad por convertirse en madre

Felicidades a Sherlyn, quien por medio de su experiencia pretende animar a otras mujeres a concretar su sueño de ser madres solteras.