“Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”, explicó Castro. “La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano”, aseguró.

©GettyImages Luis Miguel y Daisy Fuentes fueron pareja a mediados de los 90s

Fue entonces cuando la relación entre ambos cantantes se vio fracturada. “A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”, recalcó sobre lo sucedido.

Para Cristian, esos detalles de la juventud ya quedaron en el pasado, tanto que no guarda rencor hacia Luis Miguel e, incluso, le gustaría volver a contactarlo para que renazca aquella amistad. “Yo solamente quiero tener de vuelta mi amistad con él. Es una mujer que la verdad fue una coincidencia, que no se lo tome tan a pecho. Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió", dijo sincero.

©LagenciaMexico Cristian Castro y Luis Miguel se enamoraron de la misma chica, un detalle que lastimó su amistad

"Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Menos a un gran cantante que lo amo tanto”, agregó. Cristian está tan dispuesto a abrir el diálogo con Luis Miguel que hasta ha ido a sus conciertos, pero no ha logrado coincidir con él. “Siento el cambio de energía en él, pero siempre tendrá el mismo lugar en mi corazón”, contó.

Cristian Castro y su breve romance con Thalía

Su relación con Luis Miguel no fue lo único que llamó la atención en esta entrevista. La charla poco a poco lo condujo por un recuerdo amoroso más que protagonizó con Thalía.

©@thalia Cristian Castro sorprendió a todos al revelar que él y Thalía fueron más que amigos

"Nunca lo conté. Es la primera vez que lo digo", expresó sobre ese capítulo de su vida amorosa. "La admiro. Fue antes de que se casara", explicó el cantante sobre su relación con la hoy esposa de Tommy Mottola.

Y aunque fue algo que no funcionó, lo recuerda con mucho cariño. "Tuvimos días en donde sentimos bonito", agregó sin dar más detalles de aquel noviazgo del que pocos sabían.