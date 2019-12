En plena época de fiestas, la cantante Anitta ha podido concretar uno de sus más grandes deseos navideños durante unas vacaciones en Aspen, Colorado. Lo que parecía un día de compras de lo más normal, se convirtió en todo un sueño hecho realidad para la estrella del pop brasilero al encontrarse con, nada más y nada menos, la reina de la navidad, Mariah Carey. Así lo presumieron ambas artistas en sus respectivas redes sociales con la publicación de su mágico y emotivo encuentro.

Loading the player...



En la grabación compartida en primera instancia por Carey, se aprecia a Anitta muy conmovida, cubriéndose el rostro de la emoción por la sorpresa de conocer a su cantante favorita, quien la inspiró a lanzarse a la industria musical.

Sobrecogida por el momento, se le escucha decir a la cantante carioca: “Esto era todo lo que quería para Navidad era un momento como este”, haciendo referencia al éxito navideño de Carey All I Want For Christmas Is You. Y agregó: “Este es el mejor día de mi vida”.

©@anitta

Del mismo modo, por medio de un extenso mensaje, Anitta expresó: “He hablado un millón de veces sobre mi pasión e idolatría por ella. Nunca tuve dinero para ir tras ella como la gran admiradora que soy (cuando obtuve dinero, no tenía tiempo). Traje a mi familia a mi lugar favorito. Pasamos todas las noches cantando sus temas. Entonces, de repente, el destino nos puso en el mismo lugar”, detalló.