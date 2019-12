En cuanto a la decisión que tomó sobre ser mamá sin tener a una pareja al lado, la actriz explicó que "los planes de la vida no siempre salen como queremos". Sherlyn, además, alabó a las mujeres que están a cargo de sus hijos en todos los sentidos.

Uno de los temas que más llaman la atención en las famosas embarazadas, es cómo cuidan su figura, y Sherlyn reveló su secreto. "Llevo como dos kilos y medio arriba (5.5 libras, aproximadamente). La verdad es que yo nunca me fijo en el peso pero ahora sí porque me dijeron que lo correcto es subir entre 9 y 11 kilos (19 a 24 libras), y un especialista en fitness me está llevando la alimentación", aseguró.

©@sherlyny Sherlyn anunció sorpresivamente su embarazo en las páginas de ¡HOLA! Méxicon

La ilusión de ser mamá lejos de los rumores de su vida personal

Con sólo cuatro meses de embarazo, aún faltan muchas cosas por decidir para cuando llegue el gran día en el que Sherlyn se convierta en mamá, como la nacionalidad que tendrá. "No lo sé todavía. Es algo que aún estoy definiendo. Como muchos de ustedes saben, soy México-americana y el bebé ya se hizo en Estados Unidos, ahora creo que tocará que nazca 'made in Mexico'", contó.

©@sherlyny Sherlyn recibirá a su bebé a finales de mayo o a principio de junio

Y en cuanto a los rumores que han surgido sobre la verdadera identidad del padre de su bebé, la actriz aseguró que son falsas noticias. "Me parece interesante el punto de vista de algunos medios y sus intenciones de querer ponerme candidatos y posibles papás. Pero les tengo una noticia: Las mujeres en el siglo que estamos viviendo, en este pleno 2019, tenemos la posibilidad de tomar acción, decisiones sobre nuestra vida, nuestros sueños y nuestra felicidad", explicó.

"¿Y qué creen? Que no necesariamente viene de la mano de tener una pareja para poder lograrlo", agregó. "Si no me he manifestado respecto a esto, es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mí y no puedo gastar energía", dijo tranquila.