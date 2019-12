Michelle Renaud y Danilo Carrera vivirán su primera Navidad juntos

El romance entre los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera ha sido uno de los más comentados en este 2019. Luego de hacer su relación pública en junio pasado, se convirtieron en una de las parejas más populares del medio artístico. A poco más de seis meses juntos, su historia de amor se sigue escribiendo al seguir experimentando por primera vez muchos momentos que comparten en sus redes entre viajes, aventuras e innumerables muestras de cariño.

Con motivo de las fiestas decembrinas, Michelle Renaud reveló los planes que tiene junto al amor de su vida para esta Navidad, ya que celebrarán esta fecha por primera vez juntos: “¡Súper romántica, hay sí!, pues no sé cómo vaya a estar pero seguro muy bonita”, expresó en entrevista a Univision.

Además, agregó que tienen una viaje planificado que en su momento publicarán en sus redes: “Pues, va a ver de todo un poco, con la familia sobre todo, es muy importante estas fechas estar con las familias, habrá viaje que ya podrán verlo ahí en mis redes sociales, obviamente va haber cenita y pasarla bien”, declaró.

©@michellerenaud

Aunque Michelle es vegana, eso no es impedimento para que pueda disfrutar de lo bien que se come en estas fechas: “Me encanta porque ahorita que tengo las cenas navideñas, todo el mundo me dice: ‘hay, pero, ¿qué vas a cenar?’, o sea, puedo cenar pasta, pavo vegano que ya venden y sabe igual u tiene la misma textura, nada más que sin matar al animal. Siempre he dicho que no importa lo que comes, sino con quién lo comes y eso es lo más bonito que voy atener en esta Navidad’, recalcó.