2019 marcó el gran regreso de Selena Gomez a los escenarios luego de que tomara una pausa en su carrera en pro de mejorar su vida personal. Sus temas Lose You to Love Me y Look At Her Now no sólo dieron mucho de qué hablar, sino que se convirtieron en éxitos al instante.

©GettyImages Selena Gomez tuvo un gran año y está lista para un nuevo ciclo lleno de retos musicales

"Estoy muy orgullosa. Estaba tan feliz que no imaginaba que fuera a ser el éxito que está siendo. Me siento más realizada cuando sé que he llegado a la gente, y eso es lo que quiero. Simplemente que sepan que no están solos/as y que su historia no ha terminado aún", dijo muy emocionada.