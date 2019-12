A 25 años de haber lanzado el éxito navideño All I want for Christmas is you, la canción de Mariah Carey ocupa el primer lugar en el listado de Billboard Hot 100. Con motivo de esta ocasión tan especial, la cantante recibió todo tipo de felicitaciones, pero entre ellas había una de lo más especial, la de Tommy Mottola, quien fue su esposo hace más de 20 años. Lo más curioso de todo fue que Thalía también reaccionó al post de Tommy y hasta felicitó a Mariah.

©GettyImages Thalía, Tommy Mottola y Mariah Carey en la fiesta anual del Salón de la Fama del Rock & roll en 2005

“¡Felicidades de parte de Santa! Y 25 años después, All I want for Christmas is you está en el #1… Te dije que no te convertirías en Connie Francis (hohoho). En verdad, son las mejores noticias del mundo. Feliz Navidad. Feliz y emocionado por ti, ¡lo hicimos!”, escribió el productor.

©@tommymottola Estos fueron los comentarios que intercambiaron Tommy, Mariah y Thalía

¿Qué tiene que ver Connie Francis en todo esto? Resulta que, cuando salió el tema navideño, Mariah no estaba del todo convencida y constantemente le decía a Tommy: “¿Qué pretendes, convertirme en Connie Francis?”.

Tommy Mottola reveló en su libro que Mariah –quien en aquel entonces ya era su esposa—estaba muy dudosa con el concepto navideño y que no quería que la gente la comparara con Connie, quien fue una famosa cantante de la década de los cincuentas y sesentas que alcanzó el éxito en la música pop y que también lanzó su material navideño.

Thalía reaccionó al post de Tommy dedicado a su ex y compartió una serie de emojis como celebrando el éxito de ambos.

Mariah también comentó la publicación de Tommy y escribió: “¡Siempre el bromista! ¡Me estoy riendo a carcajadas! Muchas gracias”.