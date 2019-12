El ambiente navideño por fin llegó al hogar de Irina Baeva. Aunque muchos famosos se adelantaron a poner su arbolito de Navidad incluso antes de Thanksgiving, la actriz de origen ruso no quiso quedarse atrás y decoró su casa tan solo a unos días de la fecha especial de la temporada. Y con el espíritu navideño a flote, la joven de 27 años reveló qué es lo que quiere de regalo.

©@irinabaeva Irina Baeva ya llenó de Navidad su hogar con un bello árbol

“¡Y por fin he puesto mi árbol de Navidad! Más que lista para la época más mágica del año, la época de ilusión, abrazos, chocolates calientes, regalos y, sobre todo, de mucha luz y mucho amor”, escribió feliz junto a la foto de su pino.

La rusa posó con una pijama blanca con rojo y una taza de chocolate en la mano. Además de su sonrisa, su look combinó perfecto con. El decorado en tonos plata y pastel que puso en su arbolito, resalta en una habitación azul, un ambiente por completo navideño que mostró a sus seguidores con un video en el que agregó un clásico de la época:All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.