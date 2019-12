©GettyImages Cristian Chávez fue el invitado especial del podcast de Anahí

Así como toda la legión de fans de RBD, la actriz y cantante mexicana confesó que guarda grandes recuerdos de aquella época y el cariño para sus excompañeros es tan especial que espera que a cada uno le siga yendo de maravilla.

©GettyImages La relación entre los seis integrantes del grupo parece distante, pero guardan gratos recuerdos de aquella época

“Les deseo siempre todo lo mejor, que Dios los bendiga, que encuentren siempre el camino más feliz para ellos, que su vida esté llena de bendiciones porque de verdad llevo un recuerdo en el corazón muy bonito de cada uno de ellos, aunque tal vez nunca los vuelva a ver o sí, eso no importa”, expresó con mucho ánimo.

Maite Perroni, ¿la siguiente invitada al podcast de Anahí?

Luego de recordar los días en RBD, Christian Chávez obsequió a sus seguidores una foto de los días en el set. Junto a ella anotó lo divertida que fue su charla y el gran amor que existe entre ambos.

©@christianchavezreal Maite Perroni reaccionó a la foto de Christian Chávez, proponiéndose como la próxima invitada de Anahí

Al ver la imagen, Maite Perroni no sólo le dio like, sino que comentó: "Yo quiero". Sus palabras emocionaron a sus seguidores, aunque no tanto como la respuesta de Anahí: "¡Sería hermoso!". Ahora, sólo queda esperar a que esa charla se haga realidad.