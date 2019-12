A sus 45 años, Cristian Castro ha sabido mantenerse vigente dentro de una industria que cambia aceleradamente generación tras generación y su pasión por la música lo ha llevado a consolidar una exitosa carrera a nivel mundial en sus más de 30 años de actividad artística. Uno de esos lugares en cual ha cultivado una estrecha relación con su público es Argentina, donde se encuentra haciendo una gira promocional desde hace semanas que lo ha mantenido en contacto con los medios. En una de sus más recientes entrevistas en el país gaucho, el hijo de Verónica Castro reveló detalles muy personales sobre su papel como papá.

©GettyImages Cristian Castro se sinceró sobre su labor como papá

El “Gallito feliz” abrió su corazón como nunca antes durante una charla con la publicación Infobae y al hablar sobre su relación con sus hijos Simone, Zaratustra y Rafaela admitió, de manera muy honesta, que no se considera un buen padre.

“La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no”, expresó.

©@rafaelacastroficial Rafaela es su hija menor, producto de su relación con Paola Erazo

El motivo por el cual Cristian Castro tiene ese comportamiento es su pasión por la música, así lo manifestó: “Se dio así, me entrego a la creatividad que tengo y a las ganas de hacer nuevas canciones, a preparar mis shows”.

Sin embargo, es consciente de su realidad y confesó que le gustaría poder dedicarse un poco más a sus menesteres como padre: “Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente, porque es lamentable, a ser buen padre. Quisiera ser más aficionado, más allegado, pero finalmente me llama la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”, recalcó.