“Ahora tengo 22 y soy un adulto, he crecido y he aprendido y soy consciente de la historia y del dolor, de una forma en la que antes no lo era. Esos errores no representan la persona que soy o la que he sido”, indicó.

“Yo solo apoyo y siempre he apoyado el amor y la inclusividad y mi corazón nunca ha tenido –ni en ese entonces—ni una onza de odio o de división”, mencionó. La cantante prometió hacer un uso responsable de sus redes. “La verdad es que yo era extremadamente ignorante y e inconsciente. Yo uso mis plataformas para hablar sobre la injusticia y la desigualdad y lo seguiré haciendo así. No puedo decirles lo avergonzada que me siento, y de nuevo me disculpo desde el fondo de mi corazón”, finalizó.

La mala experiencia de Normani

Las disculpas de Camila vienen luego de que hace unos días su excompañera de Fifth Harmony, Normani Kordei, recordara cuando fue atacada por los fans de Cabello. En una entrevista en 2016, Normani hizo breve descripción de su colega y esto desató la furia de los seguidores de Camila, los cuales se fueron en su contra y la insultaron con todo tipo de señalamientos raciales.

©GettyImages Ally Brooke, Normani Hamilton, Dinah-Jane Hansen, Lauren Jauregui y Camila Cabello

A pesar de que Camila y sus otras compañeras del grupo se unieron y la apoyaron en esa difícil situación, Normani contó recientemente al sitio web Fader que, a pesar del apoyo, no estaba segura de que ellas pudieran entenderla de la forma en la que ella lo necesitaba, pues no era su experiencia.