Alejandra Espinoza y su hijo Matteo protagonizaron un momento lleno de ternura que derritió los corazones de sus seguidores en las redes sociales. Madre e hijo sostuvieron una bella conversación sobre el amor y el futuro del pequeño de cuatro años. Matteo ama tanto a su mamá que asegura que cuando sea grande no quiere casarse, y aunque la idea parece linda para la presentadora de televisión, le explicó de la forma más cariñosa que algún día se va a enamorar, y le hizo prometer que siempre estaría con ella en una fecha muy especial.

"Yo no voy a tener novia cuando sea grande", asegura Matteo. Alejandra lo cuestionó por si acaso llegara a enamorarse de alguien más, pero el pequeño no cambiaba su opinión. "La boto a la basura", dijo con humor, pero serio. Al escuchar la explicación de su mamá de cómo podría ser su vida junto a una chica que le robe el corazón, Matteo le pidió que antes de que eso suceda, le muestre este video en el que él dice que no se casaría.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza prometió guardar el video para mostrárselo a su hijo en el futuro, cuando se enamore

Aunque es un niño rodeado de amor, Matteo aún no entiende exactamente lo que es estar enamorado de alguien con quien se desea pasar el resto de la vida. Por ello es que le pidió a su mamá que le mostrara un tutorial en YouTube de cómo se enamora la gente. Entre risas, Alejandra le explicó a su hijo cómo es el amor entre dos personas, pero ni así se motivó a pensar en algún día pasar por el altar. "¡No quiero casarme cuando sea grande, Papá Dios, por favor"!, dijo el niño.