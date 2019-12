La primera temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel fue un gran éxito y cumplió con creces las expectativas que retratan el mundo de una de las personalidades más enigmáticas del medio artístico latino. La historia, que fue exhibida por Netflix, generó tan buena demanda que ya se está preparando la segunda parte de la misma y se espera que dentro del primer trimestre del 2020 el proyecto empiece a andar.

©@luismiguellaserie La segunda temporada sobre la serie de Luis Miguel está en pausa

Sin embargo, hay un detalle que ha detenido el comienzo de las grabaciones. Según Carlos Bremer, uno de los productores de la serie, hay algunas personas que violaron algunos acuerdos con Luis Miguel y el cantante no quiere que se continúe con el proyecto.

El malestar del “Sol de México” es tan grande que hasta incluso ha pedido la separación de varios integrantes de la producción ya que no respetaron los requerimientos hechos por él con respecto a temas de su vida personal que serían puestos en escena.

©@luismiguellaserie Luis Miguel junto a Juan Pablo Zurita, quien interpreta a su hermano Alejandro

“Es gente que se equivocó en algunas cosas que pidió Luis Miguel y quiere que cambien a alguna gente. En eso se está trabajando y tan pronto se releve a la gente que no hizo lo correcto, se va a iniciar la segunda serie”, expresó Bremer.

Asimismo, el presidente y director de Value Grupo Financiero dijo que no podía dar detalle de los errores cometidos. “No conozco los detalles, son escenas que no estaban negociadas o pactadas y cosas de ese tipo”, expresó.

©@luismiguellaserie La serie toca fibra íntimas sobre la vida de Luis Miguel

A pesar del inconveniente, se espera que todo vuelve a la normalidad y que la segunda temporada se estrene para el segundo semestre del 2020. “Está atorada en ese aspecto, pero va a salir, creo que en tres meses empiezan a filmar y entre junio del próximo año y la Navidad del próximo año va a salir”, puntualizó.