Al ser una figura pública, Danna Paola está acostumbrada a recibir todo tipo de comentarios. Sin embargo, la actriz ha decidido poner un alto a sus detractores, pues de nueva cuenta han hecho comentarios negativos acerca de su silueta. A través de las cámaras de Sale el sol (Imagen Televisión), la estrella de Élite habló acerca de aquellos que hacen señalamientos y críticas hacia su persona, y aseguró que, con el paso del tiempo, ha aprendido a lidiar con esas situaciones.

©@dannapaola Desde 2018, Danna Paola vive en Madrid, donde filma la exitosa serie de Élite

“Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal y es algo que yo he ido aprendiendo”, explicó la joven de 24 años. “No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura de poder salir como la mujer que soy. Para mí, lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado”.

©@dannapaola Danna Paola participa como juez en el programa de talentos de La Academian

La también cantante asegura que esos comentarios y críticas forman parte de la vida de un artista y que, a pesar de ello, no dejará de compartir sus fotos en las redes sociales y que, ante todo, pide respeto.

También dijo que ella en su condición de celebridad quiere marcar una diferencia y ayudar a aquellos que se sientan afectados por las críticas negativas de las redes sociales.

©@dannapaola La actriz tiene más de 14 millones de followers y es una de las mexicanas más bellas

“No por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario. Somos mujeres y también somos voces y si los demás me toman como un ejemplo, y si yo puedo hacerlo y ayudar a que todo esto frene lo voy a hacer”.