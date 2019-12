Si hay una canción que no puede faltar en Navidad, es All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Seguro todos la han escuchado y en algún momento hasta llevado en la mente, y es que este éxito de mediados de la década de los 90 llegó para convertirse en un clásico de fin de año que por su ritmo y letra, suele ser de los más felices y cantados de la temporada. Sin embargo, la historia detrás de esta canción es más triste de lo que podrías imaginar, y fue la misma Mariah Carey quien contó el verdadero significado que tiene este tema para ella.

'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey es todo un clásico navideño que recién cumplió 25 años

La canción recién cumplió 25 años de haberse lanzado. En aquella Navidad de 1994, la gente conocía un nuevo tema que hasta la fecha decora los eventos de esta temporada y que ha hecho ganar a la artista más de 60 millones de dólares, según reportes de The Economist. Para celebrar el cuarto de siglo de un clásico moderno, Amazon Music publicó un minidocumental con la historia de la canción.

"Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año", revela Mariah ante las cámaras mientras posa en un sofá con un vestido rojo, muy acorde a la fecha y a la letra de la canción.