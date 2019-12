Si tenemos que resaltar a un artista por su trayectoria en la música y por ser el impulsor del género urbano al situarlo en la cumbre del éxito, sería sin duda Daddy Yankee. El Big Boss se ha convertido en todo un referente del reguetón y se ha ganado el respeto de la industria a todo nivel. En términos personales, Yankee también se caracteriza por su calidad humana y su gran papel como hombre de familia, y quién mejor que su hija, Jesaaelys, para dar fe de ello.

©@jesaaelys Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, expresó todo el amor que siente por su padre

Así lo manifestó la joven por medio de un reciente mensaje publicado en sus redes en el que le dedica unas palabras amorosas a su progenitor. “A mi papito lindo que amo con todo mi corazón. El orgullo que siento al verte en ese escenario es un feeling que no se puede describir, el pecho se me quiere explotar de la felicidad”, empieza el extenso mensaje.

Y es que al ver la fuerza avasalladora con la que su padre conquista cada escenario que pisa a nivel mundial, el sentimiento de satisfacción que siente es inmenso. Asimismo, la hija del cantante resaltó la capacidad de su papá para superar todos los obstáculos que se le puso la vida.

©@jesaaelys La joven influencer considera a su padre como su máxima inspiración

“De niña me acuerdo todos los sacrificios que hiciste y como año tras año no has hecho nada que superar todo lo que has hecho anteriormente. Cuántas son ya? 12 funciones EN UN MES... O SEA”, expresó.

Asimismo, la influencer no tuvo reparos en presumir a su padre como el mejor exponente de una ola musical que está rompiendo esquemas como nunca antes visto en español.

“Hands down al creador de un género musical completamente marginado y quién lo llevó a ser reconocido a nivel MUNDIAL. Estas son pocas cosas de TODO lo que este ícono puertorriqueño ha logrado por su familia, carrera y por la representación de su país”, puntualizó.