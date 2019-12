Para Thalía, no hay nada tan valioso como los recuerdos de su infancia. Una de las cosas que más atesora son sus viejos cassettes en los que solía grabar las canciones de sus artistas favoritos, cuando las tocaban en el radio. Sin embargo, parece que las nuevas generaciones no tienen muy claro el valor de esas cintas. Hace unos días, pasó el susto de su vida cuando su hijo Matthew rompió uno de los cassettes.

©@thalia Matthew Alejandro cometió una travesura con las cosas personales de su mamá

Todo sucedió cuando, la intérprete de No me acuerdo descubrió que el menor de sus dos hijos había estado jugando con uno de los cassettes y que sacó toda la cinta de uno de ellos. La intérprete estaba angustiadísima, pues no sabía si esa cinta tenía alguna de las canciones que ella había grabado en su niñez.

©@thalia Matthew sacó todo el tape del cassette y lo dejó por toda la casa

“Mateo Alejandro, ¿de dónde sacaste este tape? Lo rompiste, pero te voy a decir, si tiene nombre me voy a desmayar porque son de los que grababa cuando yo tenía tu edad”, se escucha decir a la cantante en un video que publicó en su perfil.

Thalía a punto del desmayo tras descubrir la travesura de su hijo

Entre sollozos, se le escucha decir: “¡No puede ser esto! Mateo, esto es un tesoro para mí. Esto es música, Mateo”.

La importancia de enseñar a los chicos el valor de la música