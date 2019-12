©@aislinnderbez Aislinn Derbez dedicó un lindo mensaje para su hija, quien la motiva a mejorar cada día

“La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida”, escribió la primogénita de Eugenio Derbez. “Quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta de que no era tan grave como yo me imaginaba. Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mí misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía", continuó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebrarán el cumpleaños de su hija Kailani en febrero próximo

"Con quien he comprendido que una comunicación absoluta y verdadera es lo que más agradece, y que lo entiende todo, aunque no hable igual que yo”, agregó en el tierno mensaje que redactó ahora que su hija está por entrar en una etapa emocional complicada, algo común en los bebés de dos años.